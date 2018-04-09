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Трамп и Макрон обменялись информацией по химатаке в Сирии
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Трамп и Макрон обменялись информацией по химатаке в Сирии 

Москва24 23 часа назад
Фото: Москва24
Президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон в телефонном разговоре обменялись информацией о применении в Сирии химического оружия. Об этом сообщает сайт «Комсомольской правды».
Как уточнили в Белом доме, 8 апреля президенты США и Франции обсудили по телефону ситуацию в Сирии. В ходе беседы американский и французский лидеры сошлись во мнении, что режим Башара Асада «должен быть привлечен к ответственности за постоянное нарушение прав человека». Они также договорились дать совместный ответ на возможное применение химического оружия в Сирии и «обмениваться информацией о природе таких нападений».
Ранее США заявили о том, что на сирийскую Думу якобы была сброшена бомба с хлором. При этом в Минобороны РФ решительно опровергли сообщения о химатаке. Впоследствии десять стран, включая США, Францию и Великобританию, инициировали созыв Совбеза ООН из-за обострения ситуации в Сирии. Заседание намечено на 9 апреля.
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