В Госдуме назвали заявления постпреда США в ООН беспардонными

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия подорвала авторитет ООН своими действиями по Сирии . По ее словам, «только настоящее чудовище» способно совершать преступления против мирных жителей в Сирии.

"Это продолжение информационной войны против России, попытка оболгать и склонить Россию к каким-то невыгодным для нас решениям под давлением наших западных партнеров. Это уже давно длится. Вот такая беспардонная тактика применяется", — сказал Морозов РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что подобная тактика и стиль общения неприемлемы для дипломатических отношений.