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В Госдуме назвали заявления постпреда США в ООН беспардонными
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В Госдуме назвали заявления постпреда США в ООН беспардонными 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Россия не должна опускаться до базарного лексикона, как это делает США на площадке ООН, Москва должна отстаивать свои позиции жестко, но в рамках дипломатического этикета, заявил член комитета ГД по международным делам Антон Морозов (ЛДПР).
Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия подорвала авторитет ООН своими действиями по Сирии. По ее словам, «только настоящее чудовище» способно совершать преступления против мирных жителей в Сирии.
"Это продолжение информационной войны против России, попытка оболгать и склонить Россию к каким-то невыгодным для нас решениям под давлением наших западных партнеров. Это уже давно длится. Вот такая беспардонная тактика применяется", — сказал Морозов РИА Новости.
Депутат подчеркнул, что подобная тактика и стиль общения неприемлемы для дипломатических отношений.
"Наш постпред Василий Небензя, на мой взгляд, дал очень четкий отпор этому беспардонному заявлению постпреда США. Я так полагаю, что нужно продолжать эту линию и жестко отстаивать свою позицию, но, конечно, в рамках дипломатической этикета не опускаться до такого базарного лексикона", — заключил он.
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