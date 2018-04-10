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Постпред США при ООН пообещала миру свершить справедливость
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Постпред США при ООН пообещала миру свершить справедливость 

Национальная Служба Новостей 33 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Постпред США при ООН Никки Хейли выступила в Совбезе ООН с заявлением по поводу сообщений о химической атаке в сирийском городе Дума. «Огромное зло использования химического оружия, которое раньше объединяло весь мир в оппозиции, теперь на краю становления новой нормой. Международное сообщество не должно этого допустить. Мы достигли момента, когда мир должен увидеть, что справедливость свершилась», — заявила Хейли. Постпред США также отметила, что независимо от действий Совбеза ООН, Соединенные Штаты примут ответные меры на якобы произошедшую в Сирии химатаку.
Напомним, российские и сирийские врачи не нашли признаков химического отравления у пациентов в думской больнице.
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