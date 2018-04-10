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В посольстве РФ в Лондоне отреагировали на «перехваченные сообщения» из Сирии
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В посольстве РФ в Лондоне отреагировали на «перехваченные сообщения» из Сирии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В посольстве РФ в Лондоне также отметили, что утверждения о якобы «использовании перехваченной информации» британской стороной с целью убедить своих союзников принять решение о высылке российских дипломатов еще раз доказывает то, что позиция Великобритании основывается лишь на предположениях.
Пресс-секретарь российского посольства в Лондоне сообщил, что данные британских СМИ о якобы «перехваченном» подозрительном сообщении из Сирии в Россию «выглядят крайне неубедительно».
«Репортажи о том, что 3 и 4 марта базирующиеся на Кипре «аналитики ВВС Великобритании» перехватили некие сообщения, содержащие фразы «Посылка доставлена» и «Два человека успешно выехали», выглядят крайне неубедительно. А уж тем более попытки связать эти сообщения с «делом Скрипалей», — сообщили в ведомстве.
В посольстве РФ в Лондоне также отметили, что утверждения о якобы «использовании перехваченной информации» британской стороной с целью убедить своих союзников принять решение о высылке российских дипломатов еще раз доказывает то, что позиция Великобритании основывается лишь на предположениях.
«Посольство уже направило в МИД Великобритании официальный запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть данную информацию», — цитирует сообщение РИА Новости.
Ранее в британских СМИ появилась информация о том, что некие аналитики Королевских ВВС якобы «перехватили» сообщение из Сирии, которое было адресовано якобы официальному лицу в Москве. Так, согласно сообщениям местных СМИ, в «послании» говорилось о том, что «посылка доставлена» и два человека якобы успели скрыться.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя дал британским спецслужбам совет заявить, что газ «Новичок» якобы был доставлен в Солсбери прямо из Сирии.
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