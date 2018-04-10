Посольство РФ в Лондоне требует обеспечить встречу Юлии Скрипаль с российскими консулами

ЛОНДОН, 10 апреля. / ТАСС /. Посольство РФ в Лондоне направило в британский МИД очередную ноту с требованием обеспечить встречу Юлии Скрипаль с российскими консулами. Об этом говорится в поступившем во вторник в ТАСС сообщении российского диппредставительства.

"Посольством в Форин оффис направлена очередная нота с требованием обеспечить встречу Юлии Скрипаль с российскими консулами в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях и двусторонней Консульской конвенцией, которые британская сторона продолжает нарушать", — информировали в посольстве.