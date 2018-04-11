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Посольство РФ: Лондон продолжает отказывать в информации о местонахождении Юлии Скрипаль
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Посольство РФ: Лондон продолжает отказывать в информации о местонахождении Юлии Скрипаль 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
ЛОНДОН, 11 апреля. /ТАСС/. Британская сторона продолжает отказывать в предоставлении какой-либо информации о местонахождении россиянки Юлии Скрипаль. Об этом в среду сообщили в посольстве РФ в Лондоне.
"Вновь вынуждены констатировать, что британская сторона продолжает отказывать нам в какой-либо информации о местонахождении Юлии, ее пожеланиях и реальном состоянии здоровья. Налицо линия на ее изоляцию от общественности, сокрытие важных свидетельских показаний и создание препятствий для объективного и независимого расследования", — говорится в сообщении диппредставительства.
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