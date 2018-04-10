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В посольстве России усомнились в перехваченном сообщении в день отравления Скрипалей
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В посольстве России усомнились в перехваченном сообщении в день отравления Скрипалей 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: Газета.Ru
Пресс-секретарь российского посольства в Лондоне заявил, что якобы перехваченное британскими ВВС сообщение из Сирии в Россию в день отравления Скрипалей выглядит неубедительно, передает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщали, что военно-воздушные силы Британии перехватили отправленное в Москву сообщение «Посылка доставлена» в день, когда в Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
"Репортажи о том, что 3 и 4 марта базирующиеся на Кипре «аналитики ВВС Великобритании» перехватили некие сообщения, содержащие фразы «Посылка доставлена» и «Два человека успешно выехали», выглядят крайне неубедительно. А уж тем более попытки связать эти сообщения с «делом Скрипалей», — сказал пресс-секретарь.
Он подчеркнул, что в данный момент посольство направило в МИД Великобритании запрос о подтверждении этой информации.
Ранее в посольстве заявили, что возможное переселение Скрипалей в США Россия расценит как похищение.
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