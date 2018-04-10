Ещё
Посольство: переселение Скрипалей рассмотрим как похищение граждан России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посольство: переселение Скрипалей рассмотрим как похищение граждан России 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Пресс-секретарь посольства России в Лондоне заявил, что возможное тайное переселение Скрипалей будет оценено Россией как похищение граждан страны, передает РИА «Новости».
"В случае если тайное переселение Сергея и Юлии Скрипалей все же будет осуществлено, возможность услышать их версию событий 4 марта будет, весьма вероятно, утрачена. В свою очередь, в условиях отсутствия возможности общения с ними весь мир будет иметь полные основания рассматривать эту ситуацию как похищение двух граждан Российской Федерации или, по крайней мере, как их изоляцию", — сказал пресс-секретарь.
Он подчеркнул, что переселение будет расцениваться как «грубое» нарушение норм международного права. Также он отметил, что британская сторона после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери не выполняет обязательства по Венской конвенции о консульских сношениях и двусторонней Консульской конвенции.
Ранее СМИ сообщали, что Скрипалям предложат сменить имена и переехать в США. Постпред России при ООН Василий Небензя выразил опасение, что при таком развитии событий российская сторона никогда не увидит Скрипалей.
Газета.Ru: последние новости
Джонсон и госсекретарь США обсудили предполагаемую химатаку в Сирии Белый дом обвинил Россию в нарушении обязательств по Сирии Трамп обвинил Обаму в "сирийской катастрофе"
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США приготовились к удару по Сирии269
Сын Табакова взбесил народ89
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым277
Самолеты РФ опасно сблизились с эсминцем США38
Китай готов положить конец доллару и США39
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Статьи
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение