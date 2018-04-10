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Посольство России: информация о перехвате сообщения из Сирии неубедительна
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Посольство России: информация о перехвате сообщения из Сирии неубедительна 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
ЛОНДОН, 10 апр — РИА Новости, Мария Табак. Информация британских СМИ о якобы перехваченном аналитиками Королевских ВВС в день отравления Скрипалей подозрительном сообщении из Сирии в Россию «выглядит крайне неубедительно», заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.
Ранее таблоиды сообщили, что аналитики Королевских ВВС на юге Кипра якобы перехватили сообщение из Сирии, адресованное некоему официальному лицу в Москве. В сообщении, по данным газет, говорилось, что «посылка доставлена» и что два человека смогли успешно скрыться. Информация немедленно была передана в британский центр правительственной связи.
"Репортажи о том, что 3 и 4 марта базирующиеся на Кипре «аналитики ВВС Великобритании» перехватили некие сообщения, содержащие фразы «Посылка доставлена» и «Два человека успешно выехали», выглядят крайне неубедительно. А уж тем более попытки связать эти сообщения с «делом Скрипалей». Тот факт, что, как утверждалось, перехваченная информация, наряду с другими сведениями, использовалась британской стороной для того, чтобы убедить своих союзников выслать российских дипломатов, вновь свидетельствует о том, что британская позиция основана исключительно на предположениях", — отметил пресс-секретарь посольства.
"Посольство уже направило в МИД Великобритании официальный запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть данную информацию", — добавил он.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.
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