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Посол России попросил встречу с главой британской полиции по делу Глушкова
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Посол России попросил встречу с главой британской полиции по делу Глушкова 

Газета.Ru 48 минут назад
Фото: Газета.Ru
Посол России в Великобритании Александр Яковенко попросил Скотланд-Ярд организовать встречу с главой ведомства Крессиде Дик, на которой будет обсуждаться дело о смерти бывшего замдиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова, сообщает РИА «Новости».
"Посольство не удовлетворено уровнем взаимодействия с полицией Лондона относительно обстоятельств смерти российского гражданина Николая Глушкова и ведущегося, как мы надеемся, расследования. Несмотря на то, что убийство произошло 12 марта, в наш адрес не поступило никакой информации, что не может не вызывать беспокойства", — сказал пресс-секретарь посольства.
Отмечается, что 11 апреля Яковенко направил личное обращение главе британской полиции, в котором попросил о встрече. В посольстве ожидают, что британская сторона проинформирует представителей России о ходе расследования, а также обсудит перспективы сотрудничества с российскими правоохранителями.
Ранее сообщалось, что посол России обвинил Британию в игнорировании запросов по делу Глушкова.
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