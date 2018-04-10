Посол России попросил встречу с главой британской полиции по делу Глушкова

"Посольство не удовлетворено уровнем взаимодействия с полицией Лондона относительно обстоятельств смерти российского гражданина Николая Глушкова и ведущегося, как мы надеемся, расследования. Несмотря на то, что убийство произошло 12 марта, в наш адрес не поступило никакой информации, что не может не вызывать беспокойства", — сказал пресс-секретарь посольства.

Отмечается, что 11 апреля Яковенко направил личное обращение главе британской полиции, в котором попросил о встрече. В посольстве ожидают, что британская сторона проинформирует представителей России о ходе расследования, а также обсудит перспективы сотрудничества с российскими правоохранителями.

Ранее сообщалось, что посол России обвинил Британию в игнорировании запросов по делу Глушкова.