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Небензя выразил опасение, что ЦРУ скроют Скрипалей
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Небензя выразил опасение, что ЦРУ скроют Скрипалей 

Газета.Ru 1 час назад
Постпред России при ООН Василий Небензя на итоговой части заседания Совета безопасности по Ближнему Востоку заявил, что Сергея и Юлию Скрипаль могут могут скрыть агенты ЦРУ, передает РИА «Новости».
"Никто их [Скрипалей] пока не видел. И мы опасаемся за состояние этих важнейших свидетелей. Пока же по сообщениям из газет мы узнали, что ЦРУ предложило скрыть Скрипалей в США под новыми именами. Участие в этом деле ЦРУ само по себе показательно. Но это еще и означает, что мы, возможно, можем никогда и не увидеть этих людей — важнейших свидетелей произошедшего", — сказал Небензя.
Ранее сообщалось, что Sunday Times сообщали, что Скрипалям предложат сменить имена и переехать в США.
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