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Небензя в очередной раз обратился к Хейли с просьбой не называть российские власти режимом
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Небензя в очередной раз обратился к Хейли с просьбой не называть российские власти режимом 

RT на русском 1 час назад
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе выступления в Совете Безопасности ООН в очередной раз обратился к своей коллеге из США Никки Хейли с просьбой не называть российские власти режимом.
«Я уже один раз высказывал эту просьбу, но посла Хейли не было здесь. Я просил это передать (ей. — RT) её коллег. Сейчас я говорю это ей лично. В следующий раз я прерву заседание по порядку ведения, если это продолжится», — заявил он.
В феврале Небензя уже просил свою американскую коллегу Никки Хейли соблюдать дипломатические приличия и не называть российские власти режимом.
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