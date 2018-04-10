Небензя в очередной раз обратился к Хейли с просьбой не называть российские власти режимом

«Я уже один раз высказывал эту просьбу, но посла Хейли не было здесь. Я просил это передать (ей. — RT) её коллег. Сейчас я говорю это ей лично. В следующий раз я прерву заседание по порядку ведения, если это продолжится», — заявил он.

В феврале Небензя уже просил свою американскую коллегу Никки Хейли соблюдать дипломатические приличия и не называть российские власти режимом.