Никки Хейли связала сообщения о химатаке в Сирии с действиями России

Комментируя появившуюся в ряде СМИ информацию о применении войсками Сирийской армии бомб с химическими веществами, Хейли заявила: «Российский режим, руки которого также в крови сирийских детей, не стыдятся фотографий мертвых детей».

Россия и Иран направили своих военных советников для Асада, официальные лица России на местах помогают режиму с кампанией по удушению людей, и иранские силы делают остальную грязную работу. Россия, продолжая такие действия, могла бы закончить эти ужасы, но не может и не хочет, и находится на стороне Асада. Россия блокирует все действия, уже заветировали 5 резолюций по этому вопросу

— Никки Хейли.