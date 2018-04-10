Никки Хейли связала сообщения о химатаке в Сирии с действиями России 

Никки Хейли, выступающая в роли постпреда США при ООН выступила на заседании Совета безопасности, подчеркнув, что Россия «подорвала авторитет ООН» действиями, способствующими политике Башара Асада. Слова дипломата процитировало РИА «Новости».
Комментируя появившуюся в ряде СМИ информацию о применении войсками Сирийской армии бомб с химическими веществами, Хейли заявила: «Российский режим, руки которого также в крови сирийских детей, не стыдятся фотографий мертвых детей».
Россия и Иран направили своих военных советников для Асада, официальные лица России на местах помогают режиму с кампанией по удушению людей, и иранские силы делают остальную грязную работу. Россия, продолжая такие действия, могла бы закончить эти ужасы, но не может и не хочет, и находится на стороне Асада. Россия блокирует все действия, уже заветировали 5 резолюций по этому вопросу
— Никки Хейли.
Ранее американский президент Дональд Трамп пообещал в течение 48 часов сообщить о действиях США в ответ на информацию о произведенной в одном из районов Дамаска химической атаке. Согласно данным, полученным от врачей больницы, в которую якобы поступили жертвы нападения, они не установили факта применения запрещенных международным сообществом веществ.