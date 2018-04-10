Ещё
Никки Хейли связала сообщения о химатаке в Сирии с действиями России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Никки Хейли связала сообщения о химатаке в Сирии с действиями России 

360tv.ru 12 минут назад
Фото: 360tv.ru
Никки Хейли, выступающая в роли постпреда США при ООН выступила на заседании Совета безопасности, подчеркнув, что Россия «подорвала авторитет ООН» действиями, способствующими политике Башара Асада. Слова дипломата процитировало РИА «Новости».
Комментируя появившуюся в ряде СМИ информацию о применении войсками Сирийской армии бомб с химическими веществами, Хейли заявила: «Российский режим, руки которого также в крови сирийских детей, не стыдятся фотографий мертвых детей».
Россия и Иран направили своих военных советников для Асада, официальные лица России на местах помогают режиму с кампанией по удушению людей, и иранские силы делают остальную грязную работу. Россия, продолжая такие действия, могла бы закончить эти ужасы, но не может и не хочет, и находится на стороне Асада. Россия блокирует все действия, уже заветировали 5 резолюций по этому вопросу
— Никки Хейли.
Ранее американский президент Дональд Трамп пообещал в течение 48 часов сообщить о действиях США в ответ на информацию о произведенной в одном из районов Дамаска химической атаке. Согласно данным, полученным от врачей больницы, в которую якобы поступили жертвы нападения, они не установили факта применения запрещенных международным сообществом веществ.
360tv.ru: последние новости
Генпрокурор РФ пообещал обнародовать переписку Терезы Мэй Небензя обвинил страны Запада в хамстве в отношении России Генпрокуратура раскроет документы по делам Березовского и Литвиненко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым191
Сбербанк выступил с заявлением499
Сын Табакова взбесил народ79
Первые плоды санкций США. Что будет дальше1314
Названа причина неудачи при перехвате ракет в Сирии45
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Личный счет
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение