Ещё
Ники Хейли покинула зал заседаний СБ ООН во время выступления постпреда Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ники Хейли покинула зал заседаний СБ ООН во время выступления постпреда Сирии 

Вести.Ru 15 минут назад
Фото: Вести.Ru
Постоянный представитель США при Совете безопасности ООН и вся американская делегация покинули зал заседаний СБ во время выступления Башара Джаафари — постпреда Сирии при ООН.
Башар Джаафари обвинил США, Британию и Францию в том, что заседание проводится на основе сфабрикованной ими информации. Он отметил, что Запад хочет вовлечь в кризис другие страны-члены Совбеза.
Постпред Сирии при ООН заявил также, что сессия Совбеза, посвященная якобы имевшей место химатаке в сирийской Думе, проводится «в поддержку террористов» и призвана препятствовать соглашению по Думе. Но США, Британия и Франция «опоздали», приводит мнение Джаафари РИА Новости.
В химатаке, якобы совершенной в Думе, Запад обвиняет сирийские власти. Информация о бомбе с хлором, которая якобы была сброшена на сирийский город, была опровергнута Россией. В МИД России отметили, что цель подобных вбросов — выгораживание террористов и оправдание возможных силовых ударов извне.
МИД Сирии отметил, что обвинения сирийской армии в применении химоружия «скучны и неубедительны».
Вести.Ru: последние новости
Киев открестился от гарантий по "Норду" Посольство РФ в Лондоне: Британия отказывает в доступе к Скрипалям Генпрокуратура РФ рассказала, как вела себя Мэй в бытность работы в МВД
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым237
Сбербанк выступил с заявлением505
Сын Табакова взбесил народ81
Небензя США: «Везде после вас остается хаос»84
США собрались вершить в Сирии «справедливость»29
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Личный счет
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение