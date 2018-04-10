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Россия уже предупреждала США о негативных последствиях удара по Сирии
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Россия уже предупреждала США о негативных последствиях удара по Сирии 

BFM.RU 12 минут назад
Фото: РИА Новости
Россия неоднократно предостерегала США от нанесения удара по Сирии, где на законных основаниях находятся российские военные. Об этом постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил в понедельник в беседе с журналистами по завершении заседания СБ ООН по ситуации в Сирии, передает ТАСС.
«Как неоднократно заявляло наше Министерство обороны, по приглашению сирийского правительства там на законных основаниях находятся российские военные, — сказал он. — Мы неоднократно предупреждали американскую сторону о возможных очень негативных последствиях возможного применения ими оружия против законного сирийского правительства и в особенности, если применение этого оружия — не дай Бог, конечно — затронет наших военных, которые законно находятся в Сирии». На вопрос о том, считает ли он, что США серьезно стремятся к дипломатическому урегулированию кризиса в Сирии, российский дипломат ответил: «То, что мы слышим сейчас, свидетельствует о том, что рассматривается военный сценарий, что очень опасно, и мы пытаемся это подчеркнуть». «Как мне кажется, они пересекают опасную тонкую линию, что опасно само по себе и для мира», — добавил он.
На просьбу прокомментировать проект резолюции, предложенный США по Сирии, Василий Небензя отметил, что он «содержит целый ряд неприемлемых положений», а внесенные туда американской стороной поправки «делают его еще хуже».
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