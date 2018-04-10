Россия уже предупреждала США о негативных последствиях удара по Сирии

«Как неоднократно заявляло наше Министерство обороны, по приглашению сирийского правительства там на законных основаниях находятся российские военные, — сказал он. — Мы неоднократно предупреждали американскую сторону о возможных очень негативных последствиях возможного применения ими оружия против законного сирийского правительства и в особенности, если применение этого оружия — не дай Бог, конечно — затронет наших военных, которые законно находятся в Сирии». На вопрос о том, считает ли он, что США серьезно стремятся к дипломатическому урегулированию кризиса в Сирии, российский дипломат ответил: «То, что мы слышим сейчас, свидетельствует о том, что рассматривается военный сценарий, что очень опасно, и мы пытаемся это подчеркнуть». «Как мне кажется, они пересекают опасную тонкую линию, что опасно само по себе и для мира», — добавил он.

На просьбу прокомментировать проект резолюции, предложенный США по Сирии, Василий Небензя отметил, что он «содержит целый ряд неприемлемых положений», а внесенные туда американской стороной поправки «делают его еще хуже».