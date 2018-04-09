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Высланные дипломаты рассказали, по чему скучали за рубежом
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Высланные дипломаты рассказали, по чему скучали за рубежом 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Высланные из США и Европы дипломаты рассказали, что в командировках скучали по российским продуктам и горнолыжным курортам Сочи, передает РИА «Новости».
Глава МИД России Сергей Лавров встретился с дипломатами, досрочно прекратившими длительные командировки за рубежом.
В кулуарах дипработники делились с журналистами, что скучали по кефиру и черному хлебу, борщу и катанию на лыжах в «Розе Хутор».
Один из дипломатов признался, что не заводит близких знакомств в командировках, поскольку «через определенное время это закончится».
Сергей Лавров, открывая встречу, пообещал собравшимся, что их вынужденный отпуск не будет долгим.
14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипработников из-за «дела Скрипалей». В знак солидарности с Великобританией выслать российских дипломатов решили почти 30 стран.
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