Высланные дипломаты рассказали, по чему скучали за рубежом

Высланные из США и Европы дипломаты рассказали, что в командировках скучали по российским продуктам и горнолыжным курортам Сочи , передает РИА «Новости»

В кулуарах дипработники делились с журналистами, что скучали по кефиру и черному хлебу, борщу и катанию на лыжах в «Розе Хутор».

Один из дипломатов признался, что не заводит близких знакомств в командировках, поскольку «через определенное время это закончится».

Сергей Лавров, открывая встречу, пообещал собравшимся, что их вынужденный отпуск не будет долгим.