Ещё
Хейли обвинила Россию в подрыве авторитета ООН своими действиями по Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хейли обвинила Россию в подрыве авторитета ООН своими действиями по Сирии 

РИА Новости 33 минуты назад
ООН, 9 апр — РИА Новости. Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия подорвала авторитет ООН своими действиями по Сирии.
По ее словам, «только настоящее чудовище» способно совершать преступления против мирных жителей в Сирии. «Чудовище, которое хочет сделать так, чтобы не было ни больниц, ни врачей, которые могли бы смягчить боль… чудовище, которое несет ответственность за эти нападения, у него нет совести, его даже не шокируют фотографии детей. Российский режим, руки которого также в крови сирийских детей, не стыдятся фотографий мертвых детей», — сказала она, выступая на заседании СБ ООН.
Американский дипломат призвала «не забывать о российской роли в разрушительной политике (президента Сирии Башара) Асада».
"Россия и Иран направили своих военных советников для Асада, официальные лица России на местах помогают режиму с кампанией по удушению людей, и иранские силы делают остальную грязную работу. Россия, продолжая такие действия, могла бы закончить эти ужасы, но не может и не хочет, и находится на стороне Асада", — сообщила Хейли.
Постпред США при ООН подчеркнула, что «ни одно цивилизованное правительство не могло бы иметь дело с сирийским режимом».
"Мы позволили России сделать так, чтобы ни в чем не повинные люди стали заложниками режима Асада, мы позволили России подорвать авторитет ООН. Россия блокирует все действия, уже заветировали 5 резолюций по этому вопросу (применения химического оружия в Сирии — ред.)", — добавила она.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Небензя возмущен хамством в отношении России Сурков предсказал России века "геополитического одиночества" Путин и Меркель условились продолжать работу в "нормандском формате"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым90
Сын Табакова взбесил народ78
Сбербанк выступил с заявлением498
Руководители Генштабов РФ и НАТО готовятся к встрече249
Первые плоды санкций США. Что будет дальше1303
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Личный счет
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение