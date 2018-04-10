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Совбез ООН в 22.00 мск рассмотрит проекты резолюций России и США по Сирии
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Совбез ООН в 22.00 мск рассмотрит проекты резолюций России и США по Сирии 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: Капитал страны
СБ ООН В 22.00 МСК ВТОРНИКА РАССМОТРИТ ПРОЕКТЫ РЕЗОЛЮЦИЙ США И РФ О МЕХАНИЗМЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ХИМАТАК В СИРИИ — ИСТОЧНИК
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