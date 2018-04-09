Англичане заметают следы — Небензя на заседании совбеза ООН

Дипломат напомнил о том, что уже касался связи необоснованных обвинений в адрес России с ситуацией в Сирии

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя в ходе своего выступления на заседании Совета безопасности организации напомнил собравшимся об уже сделанном ранее на одном из предыдущих собраний заявлении касательно необоснованности обвинений Великобритании в адрес России.

«Англичане уходят от прямых ответов на поставленные вопросы и попутно заметают следы. На заседании Совета безопасности 5-го апреля по делу Скрипалей мы предупреждали, что попытки взвалить на нас необоснованные обвинения в причастности к инциденту в Солсбери связаны с сирийским химическим досье», — заявил Небензя.