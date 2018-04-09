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Англичане заметают следы — Небензя на заседании совбеза ООН
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Англичане заметают следы — Небензя на заседании совбеза ООН 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Дипломат напомнил о том, что уже касался связи необоснованных обвинений в адрес России с ситуацией в Сирии.
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя в ходе своего выступления на заседании Совета безопасности организации напомнил собравшимся об уже сделанном ранее на одном из предыдущих собраний заявлении касательно необоснованности обвинений Великобритании в адрес России.
«Англичане уходят от прямых ответов на поставленные вопросы и попутно заметают следы. На заседании Совета безопасности 5-го апреля по делу Скрипалей мы предупреждали, что попытки взвалить на нас необоснованные обвинения в причастности к инциденту в Солсбери связаны с сирийским химическим досье», — заявил Небензя.
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