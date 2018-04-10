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Россия запросила открытый брифинг Совбеза ООН по Ракке
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Россия запросила открытый брифинг Совбеза ООН по Ракке 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: Газета.Ru
Россия запросила проведение открытого брифинга Совбез ООН по итогам оценочной миссии в сирийскую Ракку, передает РИА «Новости» заявление постпреда России Василия Небензи.
"Хотел бы воспользоваться случаем, чтобы запросить открытый брифинг Совета Безопасности по итогам оценочной миссии ООН в Ракку и ситуации в лагере Эр-Рукбан. Видим, как члены коалиции пытаются «замотать» решение проблем, вызванных их действиями в Сирии. В частности, по стиранию с лица земли Ракки в ходе ковровых бомбардировок", — отметил он.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Россия нарушила обязательства по ликвидации программы химического оружия в Сирии.
Президент США Дональд Трамп, комментируя информацию о химатаке в Сирии заявил, что примет решение об ответе.
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