Небензя: информацию о химатаке в Сирии сфабриковали 

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя считает, что информация о химической атаке в сирийской Думе была сфабрикована, в частности для того, чтобы отвлечь внимание от неувязок в деле Скрипалей. Об этом он заявил в понедельник на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
"Субботний фейк из Думы имеет целью в том числе переключить внимание общественности с водевиля о деле Скрипалей, в котором окончательно запутался Лондон, вывалив на Россию ничем не подтвержденные обвинения и выполнив основную задачу — добиться от союзников солидарности в выстраивании антироссийского фронта", — сказал Небензя. "Теперь англичане уходят от прозрачного расследования и конкретных ответов на поставленные вопросы, а попутно заметают следы", — подчеркнул он.
Небензя также добавил, что Сирия и Россия готовы незамедлительно обеспечить специалистам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) доступ к району предполагаемого применения боевых отравляющих веществ в населенном пункте Дума близ Дамаска.
"Пусть ОЗХО, которая устами гендиректора [своего] техсекретариата, господина [Ахмета] Узюмджю, заявила о готовности разобраться с этим немедленно, завтра же вылетает в Дамаск. Там сирийскими властями и российскими военными ей будут обеспечены условия для выезда на место предполагаемого инцидента и ознакомления с ситуацией. Это, кстати, то, к чему нас призывал президент [США Дональд] Трамп и другие западные лидеры", — подчеркнул дипломат.
Дипломат отметил, что российские специалисты не обнаружили следов химической атаки в сирийской Думе.
"Туда были направлены российские специалисты по радиологической, химической и биологической защите для сбора данных, — сообщил он. — Они взяли пробы грунта, которые показали отсутствие нервно-паралитических и хлорсодержащих веществ".
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