Белый дом обвинил Россию в нарушении обязательств по Сирии

"Теперь также ясно, что Россия нарушила свои обязательства гарантировать ликвидацию программы химического оружия сирийского режима", — сказала Сандерс.

Ранее в Госдепартаменте США также заявили, что Иран и Россия также несут ответственность за химатаку, которая якобы произошла в сирийском городе Дума

Президент США Дональд Трамп , комментируя информацию о химатаке в Сирии заявил, что примет решение об ответе.

Американский лидер пообещал, что решение будет принято в ближайшие 24-48 часов.