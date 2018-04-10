Василий Небензя: Москва не набивается в друзья Вашингтону

Выступавший первым российский постпред прокомментировал недавние слова американской коллеги Никки Хейли о том, что РФ «никогда не станет другом Америки». По логике Хейли, сама постановка вопроса о том, могут ли Штаты дружить с Москвой или нет, неверна. Возвращаясь к этой теме, Небензя возразил, что дружба — в том числе и в международных отношениях — всегда проявляется добровольно и на взаимной основе.

"Мы к вам в друзья не набиваемся", — заявил он.

В Москве рассчитывают лишь на то, что в Вашингтоне не будут пренебрегать нормами приличия и демонстрировать высокомерие. По убеждению Василия Небензи, США заблуждаются и в отношении своих друзей.

"У вас в так называемых друзьях только те, кто не может вам сказать «нет», — подчеркнул постпред РФ.

И заметил, что у Москвы, в свою очередь, друзья есть, зато нет противников: «Мы через такую призму на мир не смотрим».