Василий Небензя: Москва не набивается в друзья Вашингтону 

Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал отношения между Москвой и Вашингтоном, которые переживают не лучшие времена. По словам дипломата, РФ не напрашивается в друзья к Соединенным Штатам, однако настаивает, чтобы два государства взаимодействовали цивилизованно. Об этом Небензя заявил на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в Сирии.
Выступавший первым российский постпред прокомментировал недавние слова американской коллеги Никки Хейли о том, что РФ «никогда не станет другом Америки». По логике Хейли, сама постановка вопроса о том, могут ли Штаты дружить с Москвой или нет, неверна. Возвращаясь к этой теме, Небензя возразил, что дружба — в том числе и в международных отношениях — всегда проявляется добровольно и на взаимной основе.
"Мы к вам в друзья не набиваемся", — заявил он.
В Москве рассчитывают лишь на то, что в Вашингтоне не будут пренебрегать нормами приличия и демонстрировать высокомерие. По убеждению Василия Небензи, США заблуждаются и в отношении своих друзей.
"У вас в так называемых друзьях только те, кто не может вам сказать «нет», — подчеркнул постпред РФ.
И заметил, что у Москвы, в свою очередь, друзья есть, зато нет противников: «Мы через такую призму на мир не смотрим».
Комментируя нынешнее обострение между Западом и Россией, он отметил, что Соединенные Штаты, а также Великобритания, а вслед за ней и Франция используют в отношении Москвы арсенал недобросовестных средств, включая ложь, клевету, шантаж и санкции, тем самым переходя границы дозволенного. Даже во времена холодной войны западные политики не «позволяли себе такого хамства», заключил Василий Небензя.