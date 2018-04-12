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Россия предложила пригласить генсека ООН на заседание по Сирии
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Россия предложила пригласить генсека ООН на заседание по Сирии 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Дипломат выразил надежду на то, что точка невозврата не будет пройдена. Постпред заверил, что российская сторона сможет обеспечить безопасность экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которые будут проверять сообщения об использовании химического оружия в сирийском населенном пункте Дума.
Небензя акцентировал внимание на том, что Вашингтон, угрожая нанесением удара по Сирии, нарушает Устав ООН. По словам российского постпреда, среди приоритетных задач на данный момент стоит недопущение развязывания войны в Сирии. Дипломат уточнил, что действия Вашингтона в отношении САР остаются непредсказуемыми. Василий Небензя не стал исключать ни одного из возможных сценариев развития событий в республике.
Напомним, что ситуация вокруг Сирии продолжает оставаться напряженной. Некоторые аналитики отмечают, что операция стран Запада против САР может быть отложена на неопределенный период, но не отменена.
Обстановка накалилась в минувший понедельник, когда президент США Дональд Трамп пригрозил принять меры военного характера против сирийских властей. Политик обвинил официальный Дамаск в использовании боевых отравляющих веществ в населенном пункте Дума.
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