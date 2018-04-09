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Лавров пообщался с высланными дипломатами
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Сергей Лавров пообщался с высланными дипломатами 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Доме приемов МИД на Спиридоновке состоялась неординарная встреча: министр иностранных дел России Сергей Лавров пообщался с дипломатами, высланными из западных стран в связи с "делом Скрипаля". Глава внешнеполитического ведомства пообещал собравшимся, что их вынужденный отпуск не будет продолжительным.
"Я бы не стал подробно останавливаться на причинах, по которым ваши загранкомандировки были досрочно прекращены, вы эти причины хорошо знаете. Они не имеют ничего общего с той работой, которую вы делали", — обратился Сергей Лавров к дипломатам. И заверил их: министерство сделает все, чтобы они как можно скорее "вышли на работу на внешнеполитических фронтах". Глава МИД также отметил стойкость членов их семей, которым приходится переносить "непростые ситуации, с которыми сопряжена работа за границей".
"Известие об отъезде было неожиданным, а на сборы нам дали неделю, — поделилась с "РГ" супруга одного из дипломатов, вернувшихся в Москву из Вашингтона. — Тяжелее всего пришлось детям, которые ходят в садик, школу. Их сорвали с места посреди учебного года, разлучили с друзьями. Они, конечно, плакали. Но все друг друга очень поддерживали. Те, кто оставались, помогали нам паковать коробки, а потом провожали всем посольством. Долетели без происшествий, все было прекрасно организовано. Домашних животных тоже взяли без проблем, так что на борту были кошки, собаки и даже попугайчики".
На Смоленской площади уточняют: высылка наших дипломатов не означает сокращения штата посольств. Однако, по словам осведомленного собеседника "РГ", срочно отправить людей на освободившиеся места будет не так просто — хотя бы потому, что на переезд дипломатов с семьями, в том числе за океан, где образовалось 60 вакансий в Вашингтоне и Нью-Йорке, потребуется время. Также известно, что в госдепе США заинтересованы в том, чтобы скорее прислать в РФ новых сотрудников взамен высланных Москвой в рамках ответной меры.
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