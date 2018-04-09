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Юлия Скрипаль рассказала о состоянии отца
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Юлия Скрипаль рассказала о состоянии отца 

РИА Новости 5 часов назад
КРАСНОЯРСК, 9 апр — РИА Новости. Юлия Скрипаль, дочь отравленного в Великобритании Сергея Скрипаля, заявила в телефонном разговоре с сестрой, что все нормально и все идут на поправку.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
Телефонный разговор между Викторией и Юлией был озвучен в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.
"Нормально, все хорошо… Тут сейчас ситуация такая. Это временный телефон. Все нормально, все хорошо, все решаемо, все поправляются, все живые", — говорит Юлия.
Виктория заявила, что уверена в том, что разговаривала с сестрой и отметила, что в голосе Юли слышны слезы. Она добавила, что Юля звонила не со своего телефона, а с которого ей предоставили.
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