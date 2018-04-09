Юлия Скрипаль рассказала о состоянии отца

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство Москва это категорически отрицает.

Телефонный разговор между Викторией и Юлией был озвучен в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

"Нормально, все хорошо… Тут сейчас ситуация такая. Это временный телефон. Все нормально, все хорошо, все решаемо, все поправляются, все живые", — говорит Юлия.

Виктория заявила, что уверена в том, что разговаривала с сестрой и отметила, что в голосе Юли слышны слезы. Она добавила, что Юля звонила не со своего телефона, а с которого ей предоставили.