Россия обвинила Запад в ловле рыб-мутантов среди хаоса

«После вас везде, куда вы заходите, к чему вы прикасаетесь, остается хаос, в мутной воде которого вы стараетесь выловить какую-то рыбу. Но ловятся только рыбы-мутанты», — подчеркнул дипломат.

Небензя добавил, что ни Лондон, ни Париж не имеют «внятной стратегии» ни по одному вопросу, и это вызывает недоумение как у Москвы , так и других стран, но остальные, по его мнению, не решаются возражать.

Дипломат также выразил возмущение хамством Британии, Франции и США в отношении России.