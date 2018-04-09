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Россия обвинила Запад в ловле рыб-мутантов среди хаоса
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Россия обвинила Запад в ловле рыб-мутантов среди хаоса 

Lenta.ru 22 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Великобритания и Франция дестабилизируют ситуацию в мире и пытаются «ловить рыбу в мутной воде», заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Об этом он сказал на экстренном заседании Совбеза ООН по предполагаемым химическим атакам в Сирии, передает в понедельник, 9 апреля, РИА Новости.
«После вас везде, куда вы заходите, к чему вы прикасаетесь, остается хаос, в мутной воде которого вы стараетесь выловить какую-то рыбу. Но ловятся только рыбы-мутанты», — подчеркнул дипломат.
Небензя добавил, что ни Лондон, ни Париж не имеют «внятной стратегии» ни по одному вопросу, и это вызывает недоумение как у Москвы, так и других стран, но остальные, по его мнению, не решаются возражать.
Дипломат также выразил возмущение хамством Британии, Франции и США в отношении России.
Заседание Совбеза ООН было созвано после того, как в СМИ появилась информация о применении сирийской армией химического оружия в городе Дума, из-за чего якобы погибли несколько десятков мирных жителей. Минобороны России опровергло эти данные.
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