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Небензя возмущен хамством в отношении России
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Небензя возмущен хамством в отношении России 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: РИА Новости
США, Великобритания и Франция ведут конфронтационную линию в отношении России, используя широкий арсенал методов и тон, которого не было даже во время "холодной войны", заявил в понедельник постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.
"Руководство США, Великобритании и Франции без каких бы то ни было оснований и не задумываясь о последствиях ведет конфронтационную линию по отношению к России и подталкивает к этому других", — сказал он на заседании СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке.
По его словам, при этом используется "широкий арсенал методов", к которым Небензя отнес "клевету, оскорбления, воинственную риторику, шантаж, санкции и угрозы применить силу против суверенного государства".
"Беспардонно грозят России. Тон, в котором это делается, перешел границы допустимого. Даже во времена "холодной войны" такого хамства по отношению к моей стране ваши предшественники себе не позволяли", — добавил он, обращаясь к участникам заседания.
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