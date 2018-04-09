Небензя возмущен хамством в отношении России

США, Великобритания и Василий Небензя. Франция ведут конфронтационную линию в отношении России , используя широкий арсенал методов и тон, которого не было даже во время "холодной войны", заявил в понедельник постоянный представитель РФ в ООН

"Руководство США, Великобритании и Франции без каких бы то ни было оснований и не задумываясь о последствиях ведет конфронтационную линию по отношению к России и подталкивает к этому других", — сказал он на заседании СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

По его словам, при этом используется "широкий арсенал методов", к которым Небензя отнес "клевету, оскорбления, воинственную риторику, шантаж, санкции и угрозы применить силу против суверенного государства".