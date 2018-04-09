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На заседании Совбеза ООН обсуждается тема «Угрозы миру и безопасности»
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На заседании Совбеза ООН обсуждается тема «Угрозы миру и безопасности» 

ТК «Звезда» 22 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Заседание было инициировано Россией.
Также члены Совета безопасности обсудят ситуацию в Сирии и, в частности, предполагаемую химатаку в городе Дума.
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