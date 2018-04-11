Постпред России заявил, что США заявлениями по Сирии давят на экспертов ОЗХО

«Раздаются заявления из Вашингтона, в первую очередь, и из других столиц о необходимости нанесения ударов по сирийским правительственным объектам, военной инфраструктуре. И это — своеобразная форма психологического давления. Действительно это будет довлеть над экспертами (ОЗХО. — RT), которые выезжают на место для того, чтобы во всём разобраться», — цитирует РИА Новости дипломата.

По его словам, российская сторона будет рассчитывать, что «экспертам хватит мужества для того, чтобы честно и профессионально выполнить их долг».

Ранее сообщалось, что ОЗХО направит экспертов в город Дума в Сирии для расследования возможного применения химического оружия.