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Постпред России заявил, что США заявлениями по Сирии давят на экспертов ОЗХО
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Постпред России заявил, что США заявлениями по Сирии давят на экспертов ОЗХО 

RT на русском 57 минут назад
Фото: Парламентская газета
США оказывают психологическое давление на экспертов ОЗХО, заявляя о возможном ударе по Сирии. Об этом в эфире Первого канала заявил постоянный представитель России при организации Александр Шульгин.
«Раздаются заявления из Вашингтона, в первую очередь, и из других столиц о необходимости нанесения ударов по сирийским правительственным объектам, военной инфраструктуре. И это — своеобразная форма психологического давления. Действительно это будет довлеть над экспертами (ОЗХО. — RT), которые выезжают на место для того, чтобы во всём разобраться», — цитирует РИА Новости дипломата.
По его словам, российская сторона будет рассчитывать, что «экспертам хватит мужества для того, чтобы честно и профессионально выполнить их долг».
Ранее сообщалось, что ОЗХО направит экспертов в город Дума в Сирии для расследования возможного применения химического оружия.
11 апреля американский президент Дональд Трамп заявил, что России стоит приготовиться к возможному удару США по Сирии.
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