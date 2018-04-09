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Лавров рассказал о последствиях появления незваных игроков в Сирии
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Лавров рассказал о последствиях появления незваных игроков в Сирии 

ТВ Центр 8 часов назад
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что с информацией о нанесенных 9 апреля авиаударах по Сирии необходимо разобраться.
"В Вашингтоне отрицали, что эти удары наносил кто-то из членов их коалиции. Это лишний раз говорит о том, что в Сирии становится слишком опасно, там появились игроки, которых никто никуда не приглашал, которые сами себя туда пригласили", — приводит его слова ТАСС.
Он напомнил, что эти «игроки» пришли в Сирию под предлогом уничтожения запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», а потом «наравне с этими стали появляться и другие цели, как анонсируемые, так и тщательно скрываемые», передает "Интерфакс".
"Но то, что по факту эти игроки, прежде всего американская коалиция и сами США, ведут дело не к тому, чтобы оттуда уйти, как сказал президент США Дональд Трамп, и оставить Сирию другим, а к тому, чтобы там закрепиться на очень долгие времена", — заявил министр по итогам встречи со своим таджикским коллегой Сироджиддином Асловым.
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