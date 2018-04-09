Трамп раскритиковал Россию и Иран за поддержку «зверя Асада» 

Сообщения о якобы химической атаке в сирийском городе Дума вызвали резкую реакцию на Западе. В частности, Дональд Трамп заявил: Россия и Иран несут ответственность за поддержку «зверя Асада». И добавил, что виновным «придется заплатить большую цену». В Кремле такие слова назвали некорректными. Пресс-секретарь российского президента посоветовал американскому лидеру вести себя достойно своего высокого поста, пишет портал kp.ru. Не к лицу политику такого масштаба, как президент США, опускаться до сквернословия в адрес своих коллег, отметил Дмитрий Песков.