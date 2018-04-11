Постпред Кувейта при ООН: результаты голосования могут усугубить ситуацию в Сирии

На заседании Совбеза постпред Кувейта при ООН Мансур Аль-Отейби заявил, что результаты голосования могут подтолкнуть стороны конфликта в Сирии вновь использовать химоружие. Он подчеркнул, что «вето не должно применяться, когда происходят преступления».

Тем временем Китай призывает к проведению тщательного расследования обстоятельств случившегося в сирийском городе Дума . Заместитель постоянного представителя Китая при ООН У Хайтао заявил, что до расследования следует избегать каких-либо выводов.

"Мы выступаем против применения химического оружия любой страной, организацией или любыми лицами при каких бы то ни было обстоятельствах. Китай поддерживает проведение всеобъемлющего объективного и беспристрастного расследования использования химического оружия в Сирии".

Зампостпред разъяснил, почему Китай воздержался при голосовании за американский проект резолюции. По его словам, разногласия вызвали «рабочие методы проведения расследований».