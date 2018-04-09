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Российские дипломаты в блиц-опросе RT: о высылке, политической ситуации и любви к Родине
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Российские дипломаты в блиц-опросе RT: о высылке, политической ситуации и любви к Родине 

RT на русском 1 час назад
Высланные российские дипломаты в блиц-опросе RT прокомментировали напряжённую геополитическую обстановку. Они рассказали о том, как прошло их выдворение с территории иностранных государств, и поделились мыслями о России.
RT на русском: последние новости
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