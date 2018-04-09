Луговой нашел общие черты между «делом Скрипаля» и смертью Литвиненко

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство , Москва это категорически отрицает.

"Объединяет эти случаи — Березовского, Литвиненко, Скрипаль — везде фигурирует отравляющее вещество или вещество, которое вызывает шок у обывателя, вообще, как это могло произойти, чтобы возникало ощущение, что к этому причастно государство", — сказал парламентарий.

Ранее заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян заявил, что дела Сергея Скрипаля, Бориса Березовского и Александра Литвиненко разворачиваются по одному сценарию: после вброса обвинений следуют требования ввести санкции против РФ.