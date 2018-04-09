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Луговой нашел общие черты между «делом Скрипаля» и смертью Литвиненко
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Луговой нашел общие черты между «делом Скрипаля» и смертью Литвиненко 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Случаи смерти Бориса Березовского, убийства Александра Литвиненко и покушения на Сергея и Юлию Скрипаль имеют много общего, считает депутат Госдумы Андрей Луговой, о чём он заявил в эфире телеканала «Россия 1».
В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
"Объединяет эти случаи — Березовского, Литвиненко, Скрипаль — везде фигурирует отравляющее вещество или вещество, которое вызывает шок у обывателя, вообще, как это могло произойти, чтобы возникало ощущение, что к этому причастно государство", — сказал парламентарий.
Ранее заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян заявил, что дела Сергея Скрипаля, Бориса Березовского и Александра Литвиненко разворачиваются по одному сценарию: после вброса обвинений следуют требования ввести санкции против РФ.
Литвиненко, бежавший в Великобританию, умер в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства. Его самочувствие стало ухудшаться после встречи с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном и совместного чаепития. После его смерти экспертиза выявила в организме Литвиненко значительное количество радиоактивного полония-210. Основным подозреваемым по британскому делу Литвиненко проходит российский бизнесмен и депутат Луговой. Он отрицает выдвинутые в его адрес обвинения, а процесс по делу называет «театральным фарсом». В Москве неоднократно заявляли, что уголовное дело было политизировано, а процесс расследования непрозрачен.
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