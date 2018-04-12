Трамп заявил о скором принятии решения по Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение по ответной реакции Вашингтона на события в Сирии будет принято весьма скоро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По словам хозяина Белого дома, решения «будут приняты достаточно скоро». «Мы очень серьезно рассматриваем эту ситуацию», — заявил американский лидер.

По некоторой информации, Трамп в ближайшее время проведет встречу со своими советниками по данному вопросу.

Ситуация вокруг Сирии продолжает оставаться напряженной. Некоторые аналитики отмечают, что операция стран Запада против САР может быть отложена на неопределенный период, но не отменена.

Обстановка накалилась в минувший понедельник, когда президент США Дональд Трамп пригрозил принять меры военного характера против сирийских властей. Политик обвинил официальный Дамаск в использовании боевых отравляющих веществ в населенном пункте Дума.

Глава Белого дома тогда обещал принять решение о действиях против САР в течение 24 или 48 часов. В среду Трамп подтвердил скорое нанесение удара по Сирии, опубликовав заявление в своем Twitter.

Впрочем, сегодня американский лидер был более сдержан на этот счет. «Никогда не говорил, когда произойдет атака на Сирию. Может быть, очень скоро или вообще не так скоро!» — написал он в своем микроблоге.

Ранее говорилось о намерении премьер-министра Великобритании Терезы Мэй присоединиться к военным действиям против правительственных сил Сирии без одобрения британского парламента. В частности, она распорядилась, чтобы британские подводные лодки выдвинулись к берегам ближневосточного государства на расстояние ракетного удара.

По некоторым данным, британские ВВС находятся в боевой готовности для нанесения возможного удара по Сирии. Речь идет о вероятности применения Лондоном базирующихся на Кипре самолетов. «У нас есть самолеты на Акротири (база ВВС Великобритании на Кипре — прим. „РГ“). Мы готовы», — подчеркнул в разговоре с корреспондентом газеты The Times неназванный представитель британского правительства.

Между тем Берлин отказался от участия в возможном ударе по Сирии. «Германия здесь не будет принимать военное участие», — приводит ТАСС слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель. «Но мы наблюдаем и поддерживаем все, что показало бы, что применение отравляющих веществ неприемлемо», — уточнила она.