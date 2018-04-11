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Трамп пока не принял решения по дальнейшим действиям по Сирии
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Трамп пока не принял решения по дальнейшим действиям по Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Вести.Ru
ВАШИНГТОН, 11 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не принял окончательного решения об ударе по Сирии, рассматриваются различные варианты как по способу ответа, так и по его времени, заявила в ходе регулярного брифинга для журналистов представитель Белого дома Сара Сандерс.
"Это одна из возможностей (удар по Сирии). Это просто означает, что это один из вариантов действий, которые президент может предпринять, а может не предпринять. Это касается и времени", — сказала она, отвечая на вопрос журналистов, будет ли удар по Сирии и означает ли последняя публикация в Twitter Трампа, что решение об ударе по Сирии уже принято.
Она также отметила, что консультации с партнерами и союзникам США по этому вопросу продолжаются.
В среду президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Ракеты, по его словам, будут «хорошие, новые и „умные“.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости „Война в Сирии“ >>
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