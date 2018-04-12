Пентагон: США пока не приняли решение о нанесении удара по Сирии

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Пентагона Джеймса Мэттиса.

Руководитель американского оборонного ведомства сделал соответствующее заявление на слушаниях в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил, посвященных бюджетному запросу минобороны на 2019 финансовый год.

"Я не хочу говорить о конкретной военной операции, решение о которой даже еще не принято, — подчеркнул он. — Это будет очень серьезное решение, но президент пока не принял решения. Однако если оценивать Конвенцию о запрещении химического оружия, то очевидно, что в интересах США , чтобы положения этой конвенции соблюдались всеми странами".

Ситуация вокруг Сирии продолжает оставаться напряженной. Некоторые аналитики отмечают, что операция стран Запада против САР может быть отложена на неопределенный период, но не отменена.

Обстановка накалилась в минувший понедельник, когда президент США Дональд Трамп пригрозил принять меры военного характера против сирийских властей. Политик обвинил официальный Дамаск в использовании боевых отравляющих веществ в населенном пункте Дума

Глава Белого дома тогда обещал принять решение о действиях против САР в течение 24 или 48 часов. В среду Трамп подтвердил скорое нанесение удара по Сирии, опубликовав заявление в своем Twitter.

Впрочем, сегодня американский лидер был более сдержан на этот счет. «Никогда не говорил, когда произойдет атака на Сирию. Может быть, очень скоро или вообще не так скоро!» — написал он в своем микроблоге.

По некоторым данным, британские ВВС находятся в боевой готовности для нанесения возможного удара по Сирии. Речь идет о вероятности применения Лондоном базирующихся на Кипре самолетов. «У нас есть самолеты на Акротири (база ВВС Великобритании на Кипре — прим. „РГ“). Мы готовы», — подчеркнул в разговоре с корреспондентом газеты The Times неназванный представитель британского правительства.

Ранее говорилось о намерении премьер-министра Великобритании Терезы Мэй присоединиться к военным действиям против правительственных сил Сирии без одобрения британского парламента . В частности, она распорядилась, чтобы британские подводные лодки выдвинулись к берегам ближневосточного государства на расстояние ракетного удара.