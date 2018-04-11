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Небензя обеспокоен решением СБ ООН по российской резолюции по Сирии
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Небензя обеспокоен решением СБ ООН по российской резолюции по Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. НЕПРИНЯТИЕ ПРЕДЛОЖЕННОЙ РФ «НЕВИННОЙ» РЕЗОЛЮЦИИ ПО ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПЕРТОВ ОЗХО В СИРИЙСКОЙ ДУМЕ ВЫЗЫВАЕТ БОЛЬШИЕ ОПАСЕНИЯ — НЕБЕНЗЯ
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