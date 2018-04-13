Белый дом: Трамп не принял окончательного решения по Сирии 

Президент США Дональд Трамп не принял окончательного решения по Сирии после встречи с группой советников по вопросам национальной безопасности и внешней политики. Об этом сообщает телекомпания ABC News со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.
Представитель администрации американского президента подтвердила факт встречи главы США с советниками. При этом, по словам Сандерс, окончательного решения по Сирии Трамп так и не принял.
Пресс-секретарь Белого дома отметила, что американский президент в ближайшее время проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и французским лидером Эммануэлем Макроном. Ожидается, что в ходе общения политики обсудят сирийскую проблематику.