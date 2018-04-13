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Белый дом: Трамп не принял окончательного решения по Сирии
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Белый дом: Трамп не принял окончательного решения по Сирии 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Президент США Дональд Трамп не принял окончательного решения по Сирии после встречи с группой советников по вопросам национальной безопасности и внешней политики. Об этом сообщает телекомпания ABC News со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.
Представитель администрации американского президента подтвердила факт встречи главы США с советниками. При этом, по словам Сандерс, окончательного решения по Сирии Трамп так и не принял.
Пресс-секретарь Белого дома отметила, что американский президент в ближайшее время проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и французским лидером Эммануэлем Макроном. Ожидается, что в ходе общения политики обсудят сирийскую проблематику.
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