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Политолог прокомментировал приглашение Украины на встречу G7
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Политолог прокомментировал приглашение Украины на встречу G7 

RT на русском 38 минут назад
Политолог, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов прокомментировал в разговоре с RT получение министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным приглашения на встречу глав МИД стран «Большой семёрки», которая начнётся 22 апреля в Канаде.
«Стоит отметить, что мероприятие проходит в Канаде, где очень сильны позиции украинской диаспоры. Сейчас необходимо найти повод, чтобы привести «Большую семёрку» (G7. — RT) к единому мнению… найти ту повестку, на которой все сосредоточатся. Украина как раз может стать такой повесткой. Это очень важный инструмент давления на некоторых членов G7, которые не готовы полностью выступать против России», — сказал он.
Ранее министра иностранных дел Украины Павла Климкина впервые пригласили на встречу глав МИД стран «Большой семерки».
RT на русском: последние новости
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