Противостояние двух сверхдержав

Скандал, результатом которого стала взаимная высылка российских и иностранных дипломатов, это последовательная линия США и их союзников по давлению на Россию . Это делается для того, чтобы поставить нашу страну на место.

США во всех своих последних документах стратегического характера, в частности, и по ядерной доктрине, и по доктрине национальной безопасности определяют Россию как противника, как ревизионистскую страну, которая не согласна со сложившимся статус-кво. А сложившийся статус-кво — правила доминирования Соединенных Штатов в мире. Соответственно, все, кто бросает вызов, нарекаются ревизионистами. Это относится к России и Китаю , поэтому их надо поставить на место, чтобы они подчинялись тому, что говорят из Вашингтона. А те, кто не подчиняется, будут наказаны. Это и есть стратегическая линия администрации президента США Дональда Трампа . И она будет продолжаться до тех пор, пока или американцы не сломаются, или Россия уступит. Другого не дано. И Соединенные Штаты продолжат проводить такую политическую линию в обозримой временной перспективе.

Есть мнение о том, что Великобритания инициировала дипломатический скандал для того, чтобы отвлечь своих граждан от внутренних финансовых проблем. Полагаю, что это — глупость. Взаимная высылка дипломатов — не что иное, как один из элементов в общей стратегии США и Запада по сдерживанию России любыми способами, в том числе и такие провокации, как отравления людей. Но от внутренних проблем нельзя отвлечь такими маневрами.

Внутригосударственные дела, по сути, вечные, от них нельзя отмахнуться. Нельзя отвлечь внимание граждан от тех процессов, в которых участвует Великобритания. Речь идет прежде всего о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза , которое стало неприятным сюрпризом как для всей объединенной Европы, так и для британского кабинета министров.

Конечно, некоторые российские политики надеялись на то, что после избрания президентом США Дональда Трампа произойдет потепление в отношениях между мировыми сверхдержавами. Трамп и сам неоднократно говорил, что мог бы наладить взаимодействие с Владимиром Путиным . Однако желание одного человека, даже если он президент Соединенных Штатов, не всегда совпадает с его возможностями. Надо понимать, что они ограничены политической волей членов своей, республиканской, партии, а также Конгрессом. Поэтому подружиться Трамп с Путиным, может быть, и хочет, но кто ж ему даст это сделать? Потому что такое поведение не соответствует стратегии американского истеблишмента. А Трамп — антиистеблишментский президент. Поэтому не приходится надеяться на потепление в двусторонних отношениях, а наступление разрядки, вероятно, дело пока далекого будущего.

Думаю, что и в будущем России нужно быть готовой к продолжению политики провокаций со стороны западных партнеров. Совершенно точно можно говорить о том, что давление на нашу страну и дальнейшая эскалация будут только нарастать. Повод, причина, метод всегда найдется.