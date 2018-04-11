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Постпред Кувейта при ООН: результаты голосования могут усугубить ситуацию в Сирии
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Постпред Кувейта при ООН: результаты голосования могут усугубить ситуацию в Сирии 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
На заседании Совбеза постпред Кувейта при ООН Мансур Аль-Отейби заявил, что результаты голосования могут подтолкнуть стороны конфликта в Сирии вновь использовать химоружие. Он подчеркнул, что «вето не должно применяться, когда происходят преступления».
Тем временем Китай призывает к проведению тщательного расследования обстоятельств случившегося в сирийском городе Дума. Заместитель постоянного представителя Китая при ООН У Хайтао заявил, что до расследования следует избегать каких-либо выводов.
"Мы выступаем против применения химического оружия любой страной, организацией или любыми лицами при каких бы то ни было обстоятельствах. Китай поддерживает проведение всеобъемлющего объективного и беспристрастного расследования использования химического оружия в Сирии".
Зампостпред разъяснил, почему Китай воздержался при голосовании за американский проект резолюции. По его словам, разногласия вызвали «рабочие методы проведения расследований».
На голосование Совбеза ООН были представлены российский и американский проекты резолюции по расследованию предполагаемой химатаки в Сирии. Россия заблокировала документ, подготовленный США, а российский проект не набрал голосов, необходимых для его принятия.
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