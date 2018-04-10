Постпред Британии: Россия не уполномочена расследовать химатаки в Сирии

ООН, 10 апр — РИА Новости. Россия перешла красную черту, наложив вето на резолюцию США об учреждении нового механизма расследования химических атак в Сирии, заявила постпред Великобритании при ООН Карен Пирс.

"Россия переступила красную черту международного порядка, заблокировав резолюцию… Российские действия сегодня — шаг против правил и полномочий Совета Безопасности и более широко — ООН. Это шаг против международного мира, безопасности и нераспространения, а также шаг против человечества", — заявила Пирс на заседании Совета безопасности ООН.

Ранее Россия заблокировала в совете проект резолюции США об учреждении нового механизма расследования химических атак в Сирии. Речь шла о миссии, которая должна была заменить группу экспертов ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР).

В документе США настаивают, что после изучения доклада новой независимой миссии (UNIMI), Совет безопасности ООН должен заявить о нарушений резолюции 2118 (об установлении международного контроля над химическим оружием Сирии и его уничтожении) и принять меры по Главе VII Устава ООН (которая определяет действия в отношении угрозы мира).

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