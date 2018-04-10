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Постпред Британии при ООН поддержала идею РФ отправить в Сирию экспертов ОЗХО
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Постпред Британии при ООН поддержала идею РФ отправить в Сирию экспертов ОЗХО 

Российская Газета 15 часов назад
Фото: Российская Газета
На экстренном заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в пригороде Дамаска Восточной Гуте, постпред Британии Карен Пирс неожиданно поддержала инициативу России.
Напомним, что Запад обвинил сирийский режим в применении химоружия, а именно — хлора против мирного населения в городе Дума. Дамаск и Москва это отрицают. В связи со сложившейся ситуацией постпред РФ при ООН Василий Небензя предложил провести на месте расследование с привлечением экспертов Организации по запрещению химоружия.
"Мы заинтересованы в предложении российской стороны. По моему мнению, оно достойно реализации", — заявила британка. По словам Пирс, миссия ОЗХО должна посетить сирийскую Думу под защитой российских военных и таким образом, чтобы ее эксперты пользовались абсолютной свободой действий и доступа к необходимым объектам.
Ранее в понедельник глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что на месте предполагаемой атаки уже побывали не только российские специалисты, но и представители сирийского отделения Красного Полумесяца. И они не нашли никаких следов применения ОМУ против местных жителей.
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