МИД РФ: Две группы экспертов ОЗХО отправятся в Сирию на этой неделе

Дипломат обратил внимание собравшихся, что если эксперты в силу каких-либо причин не смогут попасть в район города Дума , где, предположительно, могла быть совершена химатака, это опять будет означать, что «спекуляции на химатаках скрывают грязные политические игры».

"Это станет еще одним свидетельством того, что всей этой насквозь лживой историей кроются грязные геополитические игры", — отметил Небензя.

Саму же химатаку российский постпред назвал провокацией, которая была нужна боевикам «как воздух».