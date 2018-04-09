Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой 

Эту информацию подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Агентство со ссылкой на источник в администрации турецкого лидера приводит детали переговоров. Президенты Турции и России обсудили последние события в Сирии. Оба лидера подчеркнули необходимость предотвратить гибель мирных жителей. Этим утром в районе военного аэродрома на востоке провинции Хомс был нанесен ракетный удар. Есть убитые и раненые, передают сирийские государственные СМИ. Как заявили в нашем Минобороны, бомбили аэродром два израильских истребителя F-15.