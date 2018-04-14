Великобритания готова работать над разрешением конфликта в Сирии в рамках ООН

ООН , 14 апреля. / ТАСС /. Великобритания готова работать над мирным урегулированием конфликта в Сирии под эгидой ООН. Об этом заявила в субботу журналистам постоянный представитель страны при всемирной организации Карен Пирс перед заседанием Совета Безопасности.

"Великобритания со своей стороны остается приверженной работе с партнерами в Совете по урегулированию конфликта посредством политического решения", — подчеркнула она.

По ее словам, при проведении военной операции Лондон сделал «все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданского населения». «Великобритания, США Франция нанесли удары по определенным целям. Это были склады с химическим оружием, ключевой исследовательский центр и военный бункер. Удар по этим целям значительно снизит возможности сирийского режима по разработке и использованию химического оружия», — сказала дипломат.

Отвечая на просьбу журналистов предоставить правовое обоснование удара по Сирии, она заявила, что британская сторона изложит свою позицию по этому вопросу на заседании Совбеза.

По данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. По информации ведомства, из 103 крылатых ракет сирийским средствам ПВО удалось сбить 71. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума