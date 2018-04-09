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Патрушев встретился с главой МИД КНДР
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Патрушев встретился с главой МИД КНДР 

Деловая газета «Взгляд» 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев встретился в Москве с главой МИД КНДР Ли Ен Хо, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности.
«Николай Патрушев и Ли Ен Хо обсудили вопросы региональной безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также перспективы развития межкорейского диалога», — цитирует сообщение РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Ли Ен Хо в понедельник прибыл в Россию с официальным визитом. Известно, что во вторник в рамках официального визита в Москву он встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым.
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