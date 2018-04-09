Родственница Скрипалей усомнилась в их безопасности в США

Родственница Сергея и Юлии Скрипаль Виктория считает, что в США они не будут в безопасности. Об этом женщина заявила в интервью "Интерфаксу"

"Я не могу сказать, будет ли для них безопасно в России или безопасно оставаться им там (в Великобритании ), но самое небезопасное место — это Америка. Вот куда-куда, но в Америку Сергей Викторович никогда не хотел, потому что он всегда был их идеологическим противником. Вся семья никогда не хотела жить в Америке", — заявила Виктория.

Она полагает, что США ни для кого не являются безопасным местом из-за высокого уровня агрессии и преступности.

Ранее в газете Sunday Times вышла статья, в которой утверждается, что Великобритания рассматривает вопрос о переезде Скрипалей в США под новыми именами. Таким образом, британские власти рассчитывают не допустить новых попыток убийства.